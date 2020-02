Cinéma : la profession se mobilise pour changer les Césars

Plus de 200 personnalités réclament une refonte en profondeur de la gouvernance de l'Académie. On retrouve parmi ces personnalités des noms bien connus en Corse : la productrice Marie-Ange Luciani (au centre sur la photo lors du Festival Arte Mare), le réalisateur Pierre Salvadori et la réalisatrice Catherine Corsini mais également Claire Burger qui était présidente du jury du festival de Lama cette année ou encore Rebecca Zlotowski qui est venu présenter Une Fille Facile en Balagne l’été dernier. Les signataires, tous membres de l'Académie des César, demandent un mode de fonctionnement plus démocratique. Voici des extraits de leur texte :



« Le jour du dîner des Révélations, nous apprenions que deux marraines (Virginie Despentes et Claire Denis) choisies par de jeunes acteurs pour les accompagner lors de cette soirée avaient été refusées par l'Académie des César de façon arbitraire, voire discriminatoire. Le soir même, son Président, Alain Terzian, envoyait une lettre d'excuses mais sans répondre sur le fond aux questions soulevées par cette affaire. Des excuses mais pas d’explications.

[…] L'Académie des César est constituée de 4 700 membres, hautement sélectionnés, qui chacun payent une cotisation annuelle et peuvent voter pour élire les nommés puis les lauréats de chaque catégorie.

Les signataires de ce texte en font tous partie. Pourtant, bien que membres, nous n'avons aucune voix au chapitre ni dans les fonctionnements de l’Académie et de l’Association, ni dans le déroulé de la cérémonie.

[…] Parmi les annonces récentes, il y a celle d'intégrer une dizaine de femmes dans l’Association afin d’atteindre la parité. Mais il s’agirait de nouveau d’un système de cooptation, vestige d’une époque que l'on voudrait révolue, celle d’un système élitiste et fermé.

[…] Pourquoi les 4700 membres de l’Académie ne peuvent-ils pas pas voter pour élire leurs représentants comme c’est le cas aux Oscars, aux Baftas ou à l’EFA (l’académie européenne du cinéma) ? Pourquoi l’Académie est-elle régie par un club de personnes cooptées ou désignées au compte-gouttes ? Comment se fait-il que les membres de l’association le soient à vie et que ses dirigeants soient indéfiniment rééligibles ?

Il est temps d’envisager une refonte en profondeur des modes de gouvernance de l’Association afin qu’ils se rapprochent de celles des institutions étrangères et des fonctionnements démocratiques qui les encadrent. »



Laurent Hérin