Cinéma : hommage à l’Arménie ce mardi au Ciné-Club Bastia

Ce mardi à 18h30, le Ciné-Club Bastia projettera au cinéma Le Studio un film arménien de Nora Martirosyan : « Si le vent tombe ».





« Nous avons amicalement porté cette programmation à la connaissance du Comité de jumelage Corse-Arménie » explique Jean-Charles Dionisi, président du Ciné Club.

« Si le vent tombe » * est un film franco-belgo-arménien écrit et réalisé par Nora Martirosyan en 2020 et présenté en compétition officielle au Festival de Cannes et également à l’ACID cette même année. Ce long métrage révèle la situation contemporaine instable du Haut-Karabagh, qui réclame la reconnaissance de son indépendance depuis 1991. Un premier film de Nora Martirosyan qui questionne les enjeux du pays.

Synopsis : Alain doit expertiser l'aéroport d'une petite république autoproclamée du Caucase et juger s'il est opportun de le rouvrir. C'est une mission délicate car celui-ci est situé près d'une zone de cessez-le-feu. Alors qu'il se livre à un commerce d'eau potable autour de l'aéroport, Edgar, un petit garçon du coin déclenche un feu. Alain croise le chemin d'Edgar, celui des habitants et des journalistes locaux. Il va tout tenter pour permettre au pays de repartir du bon pied »





Réalisation : Nora Martirosyan

Scénario : N. Martirosyan, Emmanuelle Pagano, O. Torres et G. André

Principaux acteurs : Grégoire Colin, Hyak Bakhryan, Arman Navasardan, Vartan Pétrossian,

Narine Grigoryan, David Hakopian

Musique : Pierre-Yves Cruaud

Pays de production : France, Arménie, Belgique

Durée : 1h40