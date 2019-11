Cinéma : "La Messa è finita" à la Casa di Lama

Comme chaque année, l’association du Festival du Film de Lama propose des séances hivernales toutes les trois semaines à la Casa di Lama, une salle équipée d’un projecteur numérique et d’un grand écran.

Après le succès de la première projection – Rome, ville ouverte le 27 octobre dernier – c’est au tour de Nanni Moretti d’être présenté avec son cinquième film, La Messa è finita.

Le réalisateur de La Chambre du Fils et Mia Madre s’intéresse ici à Don Giulio, un prêtre qui quitte la petite île de Ponza sur laquelle il officiait pour rejoindre la banlieue de Rome où il a grandi. Il retrouve, à cette occasion, sa famille et ses amis mais il a bien du mal à comprendre les gens qui l’entourent…

Dans cette comédie douce amère, Nanni Moretti est devant et derrière la caméra, entouré de ses habituels collaborateurs : Sandro Petraglia au scénario, le chef opérateur Franco Di Giacomo et Mirco Garrone au montage.

La séance est précédée d’un café ou d’un thé et de canistrelli. 5 € pour tous, gratuit pour les adhérents de l’association.

Prochaine séance : le dimanche 8 décembre avec I Soliti Ignoti de Mario Monicell, Le Pigeon en français.



LH