Cinéma : "De Gaulle" de retour dans les salles

Sorti le 4 mars dernier, le film De Gaulle de Gabriel Le Bomin sera de nouveau au cinéma le 22 juin, à l’occasion de la réouverture des salles. Le film du réalisateur bastiais porté par Lambert Wilson et Isabelle Carré avait démarré une belle carrière, interrompue par la fermeture des salles suite à la pandémie de Covid-19, récoltant plus de 500 000 entrées.Dans une récente interview, l’exploitant Daniel Benedittini ( lire ici ) avait évoqué la possibilité de reprendre le film lors de la réouverture du Régent à Bastia. Pris par la campagne de lancement du film sur le continent, Gabriel Le Bomin n’avait pu accompagner De Gaulle lors de sa sortie en Corse. Peut-être l’occasion cette fois de venir présenter le film au public bastiais ? On l’espère.