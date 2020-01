Ciné café à calvi samedi avec la projection de « Et mon coeur transparent »

Une séance gratuite "Ciné Café" est organisée par le Service Culture de la Ville, samedi 25 janvier à 14h30 au Centre social Cardellu, en collaboration avec la Cinémathèque de Corse « Casa di Lume ».

A l'affiche : un film de David et Raphaël Vital-Durand : « Et mon coeur transparent » avec Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine et la participation de Sara Giraudeau.

(Jean-Paul-Lottier)