César 2023 : les meilleurs espoirs présélectionnés

La sélection des comédiens qui vont concourir pour le César du meilleur espoir vient de tomber. Pour rappel, parmi les 32 présélectionnés, seul dix – cinq acteurs et cinq actrices – resteront en lice pour décrocher la statuette tant désirée.



Le Retour

Parmi les meilleurs espoirs féminins, on retrouve Suzy Bemba, la jeune actrice du film Le retour que la réalisatrice Catherine Corsini a tourné en Corse, en Balagne et dans son village de Castifao. Concourt également l’actrice Clara Couturet qui joue dans le long-métrage de Wissam Charaf, Dirty Difficult Dangerous, lui aussi tourné en partie sur l'île. On peut aussi voir cette comédienne dans le court-métrage Mehret va à l'est de Cécil Chaignot qui raconte le parcours d'une jeune exilée, débarquée par erreur en Corse.

Parmi les favorites, il y a évidemment Rebecca Marder (photo) pour son rôle dans de Grandes espérances. Dans ce long métrage de Sylvain Desclous qui débute en Corse, du côté de Porto Vecchio, elle partage l'affiche avec Benjamin Lavernhe et Cédric Appietto, également à l'affiche du Retour. Suzanne Jouannet pour La voie royale et Park Ji-min dans Retour à Séoul méritent largement de figurer parmi les finalistes. L'actrice et artiste plasticienne d'origine coréenne était venue présenter le long métrage de Davy Chou, en 2022, au festival du film de Lama, sur le site de l’Umbria.



Anatomie d'une chute

Côté garçons, les frères Kircher, Samuel et Paul, vont s’affronter puisque l’un joue dans L’été dernier de Catherine Breillat et le second dans Le règne animal de Thomas Cailley. Le jeune Milo Machado-Graner concourt pour son rôle clef dans la Palme d’or, Anatomie d’une chute, produit par l'Ajaccienne Marie Ange Lucciani. Mais tous ces talents en devenir risquent d'avoir du mal à faire le poids face à Raphaël Quenard, ici sélectionné pour Chien de la casse, mais qui brille aussi dans Yannick Quentin Dupieux. Un rouleau compresseur qui fait déjà figure de grand favori pour la prochaine cérémonie des César qui se tiendra le 23 février prochain.