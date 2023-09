Cervioni : un cuncertu di musiche tradiziunale venezueliane u 21 di settembre

L’Adecec vi prupone un cuncertu di musiche tradiziunale venezueliane, tappa di u festivale di a camerata figarella, in Cervioni, u ghjovu u 21 di settembre à 6 ore 30 in corte suttana di u museu.

U cuncertu mette à l’onore a storica leia tra u Capicorsu è u Venezuela, terra di migrazione pè numerose famiglie corse. Nant’à a scena, 13 anni dopu à u so ultimu cuncertu in Corsica, ritruveremu à Cristobal Soto, natu in Ciudad Bolivar è famosu musicante, cunnisciutu ind’u mondu sanu pè a so maestria di l’arpa tradiziunale.

Per accumpagnallu : René Orea à u flautu, Manuel Sanchez è Miguel Siso – premiatu à u Latin Grammy Award – à u cuatro (ghitarra tradiziunale venezueliana) è in qualità di special guest u ghitarrista gypsy swing balaninu Fanou Torracinta cun altri musicanti corsi per un finale cumunu.