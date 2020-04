Carte scolaire 2020 : aucune fermeture de classe dans le rural en Corse

L'académie de Corse annonce une carte scolaire du premier degré exceptionnelle pour 2020

"Avec la création de 111 postes de professeurs des écoles en 3 ans dont 12 moyens supplémentaires pour la prochaine rentrée, l’académie de Corse affiche cette année encore une carte scolaire du premier degré exceptionnelle qui traduit la priorité donnée à la transmission des savoirs fondamentaux et tient nos engagements de défense de la ruralité, de lutte contre les inégalités sociales et d’accompagnement de nos élèves en situation de handicap.

Après la réouverture à la rentrée 2019 de la dernière école qui avait fermé dans notre académie, la rentrée scolaire 2020 sera marquée par l’absence de toute fermeture de classe dans le rural et dans les communes de moins de 5 000 habitants et l’ouverture d’une école à Albitreccia.

Toutes les classes de CP et de CE1 de l’éducation prioritaire sont dédoublées.

L’encadrement et les conditions d’apprentissage s’améliorent sur tout le territoire de notre académie avec un taux moyen de 20 élèves par classe."