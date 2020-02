Carghjese : Núria, une création originale au Spaziu culturali Natale Rochiccioli ce 29 février

Núria est un conte fantastique et un voyage musical.

En scène, une comédienne exceptionnelle, Marie-Pierre Nouveau, et un trio de musiciens, tous solistes de l’un des plus grands orchestres du monde, l’Orchestre national de France: Bertrand Cervera au violon, Raphaël Perraud au violoncelle et, au piano, Didier Benetti à qui l’on doit aussi l’écriture musicale et la direction d’orchestre.

Stéphane Michaka, romancier et dramaturge, auteur des concerts-fictions (Ed.Gallimard) de Radio France a imaginé, sur l’invitation de Bertrand Cervera, un conte fantastique, sur fond de paysage méditerranéen, de racines et d’avenir.

Une histoire intime et universelle où la musique de Didier Benetti épouse les méandres du texte.

Un voyage musical, drôle, tragique et lumineux, en quête de soi, de sens.

CARGHJESE Spaziu Natale Rochiccioli

Résidence de création 25/29 février 2020

Création samedi 29 février 20h30