Canari : Le programme de I Scontri Medievali

Le programme des animations de la journée médiévale du 5 août à Canari autour et dans l'église Santa Maria Assunta se précise :



11h à 12 h et 14h à 15h Tir à l’arc et à l’arbalète

12h à 14h Stand de restauration à emporter

11h à 12h30 et 13h30 à 15h Atelier de chandellerie médiévale

15h à 15h30 Ordalie : saynette de combat médiéval léger en groupe

16h à 16h45 Initiation à la danse médiévale

16h à 17h Initiation au behourd (soft full contact médiéval)

A partir de 17h Duels de behourd (full contact médiéval)

et combats courtois





Et pendant toute la journée, des explications vous seront proposées sur la période en Corse par des guides conférenciers de l'université Pasquale PAOLI de Corte ; ainsi qu'une exposition sur l’armement médiéval et une exposition sur l’éclairage à travers les âges

Et peut être d'autres surprises à découvrir