Canale-di-Verde : session de formation de Yoga

Le Maître italien de yoga Walter Thirak Ruta de l’école Pramiti de Ventimiglia était de nouveau en Corse ce long wek-end pour animer une session de formation pour les futurs professeurs de la discipline en association avec l’école Yoga Studio Bastia.

Il était accompagné de deux intervenants, Claudine Appel pour la philosophie hindoue et Alessandro Léone pour la médecine et la philosophie chinoise ainsi que le qi gong, les professeurs de Yoga Studio Bastia étaient également présents.

Durant cinq jours les pratiquants, au nombre de 36, étaient en immersion à Canale di Verde qui accueille régulièrement des stages et des séminaires.