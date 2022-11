Calvi : des cours d'Informatique « intergénérations » à la Médiathèque municipale

Les cours d'Informatique gratuits, destinés aux plus jeunes comme aux plus âgés, ont débuté le 5 octobre et se termineront le 21 juin 2023, les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 16h.Inscriptions & renseignements : 04 95 65 89 05 ou 04 95 34 47 59.