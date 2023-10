Voici la liste des prochaines animations organisées par le Centre Cardellu :

- Jeudis 12 et 26 octobre : loto intergénérationnel de 14h à 17h. Goûter offert.

- Samedi 14 octobre : sortie au « Salon du Chocolat » de Bastia. Journée libre. Transport offert. Renseignements et réservation au 0495344759 ou 0495476192.

- Jeudi 19 octobre : animation musicale de 14h à 17h. Goûter offert.

- Samedi 21 : «séance gratuite « Ciné Café » avec la projection du film « Rock N’Roll… Of Corse » de Lionel Guedj sur le destin d'Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué à Londres en décembre 1976, acteur et témoin d'une période où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire, le mouvement punk…

- Le Centre Socio-Culturel Cardellu organise également des ateliers de Jeux de Cartes : tous les mercredis de 13h45 à 16h45. Goûter offert.

Mais aussi…

- Permanence juridique : vendredi 20 octobre de 14h à 17