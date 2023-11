CLAPE Corse déploie sa Plateforme d'Orientation, de Prévention et de Socialisation (P.O.P.S) dans trois communes



Cette semaine, CLAPE Corse déploie sa Plateforme d'Orientation, de Prévention et de Socialisation (P.O.P.S) dans trois communes corses, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle aux résidents de ces régions de s'informer, d'échanger et de bénéficier des ressources spécialisées de l'organisation.

Le lundi 13 novembre, la P.O.P.S fera escale à Vico, investissant la salle des fêtes à partir de 10h30. Les habitants de cette charmante commune auront ainsi l'occasion de rencontrer les experts de CLAPE Corse et de découvrir les services et les informations précieuses offerts par la plateforme.

Le mercredi 15 novembre, c'est au tour de Piana d'accueillir la P.O.P.S dans sa salle municipale, avec un point de départ à 10h30. Une occasion unique pour les résidents de Piana de se familiariser avec les ressources et les dispositifs de prévention mis à leur disposition.

Enfin, le vendredi 17 novembre, la salle des fêtes de Cargèse sera le cadre de la troisième étape de cette série. À partir de 10h30, les citoyens de Cargèse auront la possibilité de rencontrer les professionnels de CLAPE Corse et d'en apprendre davantage sur les services d'orientation, de prévention et de socialisation offerts par la P.O.P.S.