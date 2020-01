Boues de la station d’épuration : la déclaration des élu(e)s communistes au Conseil municipal de Bastia

Le communiqué alarmant du président de la régie des eaux de Bastia, Acqua-Publica, concernant une grave menace de pollution de la plage de l'Arinella, du Lido de la Marana et de l'étang de Biguglia doit entraîner une décision urgente des autorités publiques (Etat, CAB, Ville, CDC) pour éviter un accident écologique sévère. Cette situation est liée à l'interruption du trafic maritime. Mais, elle était prévisible.



Le 22 juin 2018, le président d'Acqua-Publica a saisi le Président de l'Exécutif de Corse, dont l'environnement et plan d'élimination des déchets sont de sa compétence, sur une situation déjà tendue du traitement des boues produite par la station d'épuration des eaux usées de l'Arinella. Par sa lettre, avec copie au maire de Bastia, le président d'Acqua-Publica demandait la tenue, à l'initiative du Président de l'Exécutif, d'une réunion, en présence des représentants de l'Etat, destinée à trouver une réponse durable, au niveau régional, du traitement des boues des stations d'épuration.



Depuis cette date, aucune décision n'a été prise. Informés du grave danger encouru par le déversement des boues dans la mer, le président de la CAB comme le maire de Bastia ont fait preuve d'immobilisme. Le groupe communiste au conseil municipal de Bastia avait pointé la menace à tout moment d'une grave pollution dans ce secteur en informant la population par un article paru dans le journal de la Ville du numéro de juillet/août 2018.



Force est de constater que la paralysie de la CAB et de la Mairie, en raison du divorce politique d'anciens alliés, peut conduire aux pires situations pour les habitants et l'environnement, comme on a pu le constater à propos de la crise des déchets. Le maire de Bastia a sciemment bloqué une solution de traitement des boues sur un terrain jouxtant la station d'épuration, sans proposition foncière alternative. A ce niveau, on peut parler d'irresponsabilité et de désinvolture.



Nous souhaitons que le pire soit évité mais nous appelons les Bastiais(e)s, au nom de l'intérêt général, à tirer les leçons des derniers évènements lors du prochain scrutin des municipales. Il en va de l'avenir de Bastia.



Les élus communistes de Bastia, Francis Riolacci, Toussainte Devoti