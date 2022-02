Bonifacio a rendu hommage aux victimes du naufrage de la Sémillante

Une messe hommage et la cérémonie de commémoration en hommage aux victimes du naufrage de la frégate de la Sémillante en présence des autorités civiles et milliaires à l’église Saint-François de Bonifacio. Il y a 167 ans, la frégate de la Sémillante, quittait le port de Toulon pour participer à la guerre de Crimée, mais elle s'abîmait en mer sur les récifs des îles Lavezzi au large des Bouches de Bonifacio à cause d'une violente tempête qui a fait plus de 650 morts.