Bocognano - Ucciani : Deux réunions publiques pour Laurent Marcangeli et Xavier Lacombe

09h30, mairie de Bocognano ;

11h00, mairie d’Ucciani.

Le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, et Xavier Lacombe convient le public à deux réunions publiques cette semaine :Samedi 18 novembre :Ces rencontres aborderont le bilan de la première année parlementaire, mettant également en lumière la visite récente du Président de la République et les discussions en cours sur le statut d'autonomie pour la Corse. Les citoyens sont encouragés à participer et à échanger avec les responsables locaux sur ces questions importantes.