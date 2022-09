Biker's festival : le nouveau rendez-vous moto d'Ajaccio

Le weekend du 10 et 11 septembre Jlm Events organise sur la place Noel Sarrola à Effrico à Sarrola Carcopino, un festival biker's dédié aux passionnés de la route mais pas que....10h. Ouverture du festival bikers, vos casques et vos blousons gardés en sécurité par les membres de la FFMC.10h. Ouverture également du Parc enfant (piscine à tonneaux, tir à la carabine, jeux et jouets, maquillage).10h30. Annonce des animations de la FFMC et de l'association "SANG POUR SANG MOTARD" pour tout le week-end , sensibilisation à la sécurité routière et atelier conduite en état d'ébriété.12h. Restauration sur place (nuggets, hotdog, frites, crêpe, panini, beignet de légumes, bastelle, pâtes fraîche chaude ou en salade, glace maison et bien plus)15h. balade dans la région encadré par la FFMC19h. Ouverture du stand cochon a la broche qu'on aura saliver toute la journée.19h30. Chant avec Marc-Andrïa Orsu20h. Spectacle DUO JOSTAR façon cabaret pour l'association de lutte contre la violence faite au femme et l'homophobie.21h. Chant corse avec le groupe RUSULAGHJU9h. Réouverture du festival bikers9h30. Découverte des nouveaux exposants (démonstration de forge avec Alexandre MUSSO avec de sublime couteaux et les beignets au brocciu fait maison devant vos yeux)12h. Ouverture stand gastronomiques15h30. Départ a moto pour la dégustation de vin au domaine MONTICEDDU , la charcuterie et le fromage de nos producteurs locaux préférés, 30 personnes maximum inscription obligatoire a la buvette (offert par jlm event, l'organisateur du biker's festival) encadré par la FFMC17h. Tirage de la tombola18h00. Fermeture