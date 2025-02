Bette Davis : une icône du cinéma à l'honneur à Bastia

Dans le cadre de ses « Promenades cinéphiles », Alain Luciani zoomera sur cette fabuleuse artiste ce lundi 3 mars à 18h30 au Café des Palmiers, place St Nicolas. Entrée libre. Thème de cette Stonda di sinema : « Une femme cherche son destin ».

Bette Davis(1908/1989) était à la fois renommée pour sa forte personnalité et son talent artistique. Sa longue carrière, six décennies, est riche de plus d'une centaine de films.