Initiation à l'improvisation : acquisition des techniques pour construire des histoires et développer la spontanéité.

Amélioration de l'aisance à l'oral et du langage corporel grâce aux outils théâtraux : travail sur la posture, la voix et la respiration.

Interprétation de personnages : exploration de l'art de jouer des rôles différents de sa personnalité, révélant une facette inconnue de soi.

Expression des émotions : développement de la capacité à s'exprimer librement sans craindre le jugement.

Communication corporelle : libération de l'action, permettant de s'exprimer pleinement.

Stimuler l'imagination et la créativité.

Pendant les vacances de la Toussaint, c'est au tour des enfants de briller !Le Petit Théâtre de l’Opéra, propose un stage de 2 jours est proposé aux débutants ou confirmés, pour vivre une expérience théâtrale collective. Au programme :Les 23 et 24 octobre, de 14h à 16h, pour les 8-10 ans & Les 30 et 31 octobre, de 14h à 16h, pour les adolescents Tarif : 50 euros Maximum 10 élèves Inscriptions au 06 19 56 50 65De plus, du mercredi 25 au samedi 28 octobre, à 16h, la compagnie 1er acte présente "UNE FAIM DE LOUP," un spectacle adapté aux enfants à partir de 3 ans.Réservez dès maintenant votre place en priorité par e-mail à theatreopera@icloud.com ou au 0752026554.