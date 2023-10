Le 28 octobre à partir de 10h

« Marché Vinted »

Dans le cadre de ses actions d’animation du territoire, le CCAS de la Ville de Bastia organise à travers le Centre Social François Marchetti, son premier marché aux puces destiné aux bastiais entre 10 et 18 ans., les jeunes adhérents du centre social animeront au Cosec Pepito Ferretti le, une journée dédiée à la vente et l’achat de vêtements et d’objets. Ainsi tout adolescent intéressé pourra réserver un stand, à travers un formulaire d’inscription, pour mettre à la vente ses biens et permettre aux autres participants, inscrits ou de passage, de faire des bonnes affaires.En partenariat avec la CAB, des animations de découvertes sportives seront proposées. Une restauration sur place sera également disponible.La page d’inscription en cliquant sur le lien ci-après : https://www.bastia.corsica/ blog/2023/10/04/marches-des- jeunes/