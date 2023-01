Bastia : un nom pour le du nouvel équipement du Puntettu

3 rue des Muletiers

jusqu’au dimanche 29 janvier 2023

La Ville de Bastia a doté le quartier du Puntettu, d’un nouvel établissement, au. Conçu commeet géré par la FALEP, il proposera un espace numérique, un espace d’exposition et de diffusion artistique, ainsi qu’un pôle associatif.En attendant l’ouverture de ses portes qui aura lieu très prochainementTrois propositions sont ainsi formulées :Des urnes ont été placées au sein des commerces de proximité, au sein des bureaux de la FALEP (Saint Angelo) et d’Avà Basta, ainsi qu’à la Maison du Centre Ancien.Il est également possible de voter sur le site internet de la Ville en cliquant sur le lien ci-après : Donnez un nom au nouveau lieu associatif du Puntettu ! | Cità di Bastia ; vous y trouverez un article apportant des informations complémentaires sur l’établissement.