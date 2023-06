Bastia : un journée pour créer son entreprise avec l'Adie

L'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) se mobilise pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets d'entreprise en proposant des financements adaptés et un accompagnement personnalisé. Dans le but d'informer davantage les jeunes souhaitant se lancer et de lever les obstacles qui les freinent, l'association organise plus de 400 événements gratuits du 5 au 9 juin, à travers toute la France et en ligne.

À Bastia, rendez-vous est donné le 5 juin pour un atelier sur le thème "Se réaliser par l'entrepreneuriat". Cet atelier gratuit se déroulera de 9h30 à 12h30 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia, située au 1, rue Adolphe Landry, 20200 BASTIA. Il permettra de découvrir les solutions de financement et d'accompagnement à la création d'entreprise proposées par l'Adie.

Les jeunes intéressés sont invités à s'inscrire en ligne pour participer à cet atelier prometteur. C'est une occasion unique de bénéficier de conseils précieux et de trouver des réponses à toutes leurs questions concernant l'entrepreneuriat.