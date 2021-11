Bastia : un e-Job Dating pour l'emploi des jeunes organisé par le Crédit Agricole de la Corse et WIZBII

Après 5 ans d'efficacité et plus de 300 événements organisés sur l'ensemble de la France, le Crédit Agricole poursuit son engagement pour l'emploi des jeunes à travers l'initiative "Youzful // Job Dating" en collaboration avec WIZBII. Ces événements sont particulièrement appréciés des recruteurs et candidats, puisque 89%1 des entreprises ont voulu entamer des recrutements après un événement. C'est à Bastia, le 30 novembre, que se déroulera le prochain Job Dating.Cette rencontre du 30 novembre s'inscrit dans le dispositif "Youzful // Job Dating" du Crédit Agricole de la Corse composé de :- 2 Job Dating sur le territoire- 1 espace en ligne avec des offres d'emploi dédiées aux jeunes : https://wiz.bi/2RGOPhb Une dizaine d'entreprises de la région recrutentLe Job Dating du Crédit Agricole de la Corse regroupera une dizaine d'entreprises de la région dont le Crédit Agricole de la Corse, Paul ou encore Leclerc et 60 à 80 candidats. Ils pourront échanger de manière privilégiée autour d'un buffet sur les différents postes proposés en CDI, CDD et alternance.Les secteurs représentés lors du Job Dating seront la banque, la restauration et la grande distribution.Informations pratiques :Date : Le 30/11/2021 de 18h30 à 21h30Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/i1h5p / [mathilde.@wizbii.com]mail:mathilde.@wizbii.com / 06 63 52 85 83 Attention : les inscriptions seront clôturées le 29/11.Le lieu du Job Dating sera communiqué uniquement aux candidats sélectionnés.