Bastia : un concert au profit de la Maison du Sacre Coeur



Les confréries Santa Croce de Bastia et Santa Croce de Brando donneront un concert le 20 juillet 2023 à 21h dans l église St Charles à Bastia.

Ce concert sera donné au profit de l’Association LA MAISON DU SACRE CŒUR, qui a pour mission l’hébergement des personnes en parcours de soins et leurs accompagnants.



La recette de ce concert sera reversée intégralement à l’association.



Les billets seront en vente sur place à partir de 20h. Prix d’entrée : 15 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.