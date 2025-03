Bastia : un "Brunch de l’emploi" pour mettre en relation jeunes et recruteurs

Le vendredi 28 mars, la Mission Locale de Bastia organise une matinée dédiée à l’emploi au Centre Culturel Alb’Oru. Un rendez-vous qui mise sur des échanges informels pour favoriser l’insertion professionnelle.

Créer du lien entre employeurs et jeunes en recherche d’un travail : c’est l’objectif du Brunch de l’emploi, qui se tiendra le vendredi 28 mars de 9h à 12h au Centre Culturel Alb’Oru, à l’initiative de la Mission Locale de Bastia.



Pensé comme un moment d’échange moins formel qu’un forum classique, cet événement mettra en avant les emplois saisonniers, qui représentent une part essentielle du marché du travail en Corse, mais aussi des opportunités en alternance ou en embauche directe.



Alors que l’arrivée du printemps marque le début de la saison touristique, les besoins en main-d’œuvre sont nombreux. Mais les entreprises peinent souvent à recruter. Côté candidats, l’accès à l’emploi reste un défi, notamment pour les jeunes issus des quartiers prioritaires ou en reconversion.



L’objectif de cette matinée est donc de permettre des rencontres directes entre recruteurs et demandeurs d’emploi, dans un cadre plus fluide que celui d’un entretien classique. Au programme : échanges, conseils et possibilité pour les employeurs de repérer des profils motivés.