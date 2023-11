Bastia sensibilise les employeurs publics et leurs agents aux questions de handicap

Le 24 novembre à 13h30, dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, la salle polyvalente de Lupinu à Bastia accueillera le spectacle humoristique de Marjolaine Pottlitzer, intitulé « ça sent l’eucalyptus ». Portée par le Centre de gestion de Haute-Corse, la Collectivité de Corse, le FIPHFP via le Handi-Pacte Corse, la Préfecture de Corse et la Ville de Bastia, cette initiative vise à sensibiliser les employeurs publics et leurs agents aux questions de handicap. Marjolaine Pottlitzer, artiste au destin atypique, revisite avec humour et sensibilité les étapes de sa reconstruction après un accident en Corse, causé par la chute d’un eucalyptus. Son spectacle, dédié aux employeurs publics, offre un regard unique sur l'acceptation du handicap invisible. Un événement marquant, puisque malgré son succès, l'artiste n'a jamais foulé à nouveau le sol corse depuis cet épisode. Une occasion de sensibilisation et de partage à ne pas manquer.