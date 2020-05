Bastia : nouvelle distribution de masques aux résidents

Aade, Régis, Julie et Stéphane vont reprendre du service ce vendredi 29 mai pour une nouvelle distribution de masques lavables et réutilisables, à la norme AFNOR et fabriqués en Corse. Deux nouveaux points de distribution : à Toga (école Charpak) et à Saint Antoine (au SPAR). Le principe est toujours le même : un masque par personne, réservé aux résidents bastiais, sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. La distribution se fera de 8h à 15h sans interruption. C'est la 3e journée de ce type organisée par la Municipalité dans le cadre du déconfinement progressif.