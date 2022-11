Bastia : le programme des 34e Journées du Cinéma Espagnol et Latino-Américain

L’association Studio Animations en partenariat avec le Studio Cinéma de Bastia organise du 16 au 29 novembre, la 34ème édition du Cinéma Espagnol et Latino-Américain.





C’est une belle édition est riche de 11films. A la une, le « Chili 1976 » de l’actrice, réalisatrice et scénariste chilienne Manuela Martelli, projeté en avant-première, la sortie dans les salles étant prévue pour mars 2023. « Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée ». Au casting : Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina.

Autre moment fort, le ciné-débat du mardi 22 novembre à 18h30 : « La muerte de un burócrata » une comédie du réalisateur et scénariste cubain Tomas Gutierrez Aleza :

« Un ouvrier cubain émérite meurt broyé par sa machine à fabriquer des bustes mortuaires. Selon ses vœux, on l'enterre avec son livret de travail. Malheureusement, sa veuve, pour recevoir sa pension, est obligée de fournir ce fameux livret. Le neveu du défunt entreprend alors les démarches nécessaires pour le récupérer. »



Les autres films (voir grille programme)

LES MYSTÈRES DE BARCELONE (LA VAMPIRA DE BARCELONA)

Thriller, Policier

Réalisé par : Lluis Danès

Avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí

Nationalité Espagne

Durée : 01h46min

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L'une, bourgeoise et moderniste ; l'autre, crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa Guitart, fille d'une famille riche, envoie une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. De son côté, le journaliste Sebastià Comas va mener une véritable enquête et découvrir la sombre vérité…



EL BUEN PATRON

Comédie

Réalisé par Fernando León de Aranoa

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

Nationalité Espagnol

Durée : 02H00min

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe…

Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?



AS BESTAS

Thriller, Drame

Réalisé par : Rodrigo Sorogoyen

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Nationalité Espagnol

Durée : 02h17min

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…



LES REPENTIS (MAIXABEL)

Drame, Biopic

Réalisé par Icíar Bollaín

Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal

Nationalité Espagnol

Durée : 01H56min

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.



NOUVEL ORDRE (NUEVO ORDEN )

Thriller, Drame

Réalisé par : Michel Franco

Avec Naian González Norvind, Diego Boneta, Monica Del Carmen

Nationalité Mexique

Durée : 01h28min

Interdit aux moins de 16 ans

Un mariage mondain est interrompu par l'arrivée d'invités importuns.



EMPLOYÉ / PATRON (EL EMPLEADO Y EL PATRON)

Thriller, Drame

Réalisé par Manuel Nieto Zas

Avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian Borges, Justina Bustos

Nationalité Uruguay

Durée : 01H46min

Un petit patron agricole, préoccupé́ par la santé de son bébé́, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.



LE ROI DU MONDE (EL REY DE TODO EL MUNDO)

Drame, Musical

Réalisé par Carlos Saura

Avec Ana de la Reguera, Damián Alcázar, Manuel Garcia-Rulfo

Nationalité Espagnol, Mexique

Durée : 01H35min

Manuel prépare son nouveau spectacle, une comédie musicale méta. Il cherche de l’aide auprès de Sara, son ex-compagne, chorégraphe de renom.

Au casting, une jeune étoile montante, Ines, en proie à des problèmes avec son père et la mafia locale. Pendant les répétitions, la passion et la tension montent entre les danseurs. La puissante musique mexicaine rythme cette oeuvre où tragédie, fiction et réalité s’entrecroisent.



UN MONDE POUR JULIUS (UN MUNDO PARA JULIUS)

Drame

Réalisé par Rossana Diaz Costa

Avec Mayella Lloclla, Fiorella de Ferrari, Nacho Fresneda

Nationalité Pérou

Durée : 01H34min

D’après le roman éponyme d’Alfredo Bryce Echenique.

Fin des années 1950. Julius est un jeune garçon d’une famille de la classe aisée de Lima. Insouciant, il voit son monde s’ébranler lorsqu’il perd sa sœur aînée Cinthia. Un évènement traumatique qui le fait brutalement sortir de l’enfance et découvrir les inégalités du monde qui l’entoure. À mesure qu’il grandit, Julius va peu à peu perdre ses illusions sur la société qui l’entoure, partagée d’un côté entre les nantis et de l’autre, les laissés-pour-compte.



KARNAWAL

Drame

Réalisé par Juan Pablo Félix (II)

Avec Martin López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana

Nationalité Argentine

Durée : 01H37min

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…