Bastia lance une campagne de stérilisation des chats errants

La Ville de Bastia, en partenariat avec les associations de protection animale et les cliniques vétérinaires, la SPA et la fondation Brigitte Bardot, organise sur le territoire communal une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants, qui aura lieu du lundi 15 mai au dimanche 31 décembre 2023.



Cette opération, respectueuse des animaux, constitue une initiative importante pour éviter une surpopulation de chats, préjudiciable aux animaux et au bien-être des habitants.



En outre, les associations de protection animale « SOS 4 Pattes 2B », « Animaux en détresse » et « The stray cats 2B » œuvrent sur le territoire bastiais en trappant les chats errants afin de les faire identifier et stériliser par les cliniques vétérinaires Cyrnevet et Cas’Animalia, lesquelles peuvent également, au besoin, prodiguer de petits soins. Les animaux sont ensuite ramenés sur leur lieu de trappage.



La SPA et la Fondation Brigitte BARDOT apportent leur concours au financement de cette campagne.