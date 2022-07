Bastia : la ville suspend l'arrosage des pelouses et jardins publics

La préfecture de Haute-Corse a annoncé ce 13 juillet le passage en niveau d'alerte "renforcée" concernant l'état de sécheresse dans lequel se trouve notre territoire actuellement. Ce renforcement se traduit par des mesures de limitation d’usage de l’eau et la mise en place d’un dispositif de régulation sur la base d’objectifs quantifiés en ce qui concerne l’eau destinée à l’agriculture.Au même titre que les usages privés, les usages publics sont également limités. Ainsi ce renforcement a des répercussions directes sur les espaces verts de la ville de Bastia "En effet, nos services techniques ont l'obligation de suspendre l'arrosage par dispersion des pelouses et jardins publics. Les conséquences rapides s'observeront par l'assèchement et le jaunissement de ces espaces." previent la municipalité dans un communiquéRetrouvez toutes les informations ici : https://www.bastia.corsica/ blog/2022/07/14/secheresse- passage-en-niveau-dalerte- renforcee/