Bastia : Visites, expositions et spectacle pour la « Nuit européenne des musées »

Samedi 13 mai se déroulera la traditionnelle « Nuit européenne des musées ». La ville de Bastia et son musée propose à cette occasion un programme riche et éclectique.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture, en liaison avec les Directions Régionales des Affaires Culturelles. Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et médias. Cette année 2023 marquera la dix-neuvième édition de l'événement. Depuis son lancement la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées avec au fil des ans un succès qui se confirme auprès du jeune public. A Bastia ce sera l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir le Palais des gouverneurs et la collection permanente. Mais pas que ! L’équipe du Musée a en effet programmé une manifestation gratuite, riche et variée avec expositions, visites et spectacle.



Au programme de ce samedi 13 mai :

- Exposition du « Coffre-cabane » réalisé par l’artiste Amalia Vargas et les enfants de l’école Marie Reynoard

- A 16h00 : Spectacle de la Cie des « Mines de rien » mêlant cirque, aérien et poésie intitulé « O musée »

- A 19h et à 22h : Visites guidées du parcours permanent

- De 21h00 à 22h00, prestation chorégraphique « les Affranchies » de la compagnie Art Mouv’. Une déambulation poétique et chorégraphique invitant le public dans un esprit contemporain à découvrir ou redécouvrir les espaces et certaines œuvres du musée de Bastia. Le thème exploré sera le féminin avec 3 femmes libres et les œuvres du musée qui mettent la ou les femmes en perspective notamment dans des œuvres picturales : femme corse, déesse, sainte, figure de l’histoire, de la mythologie. L’accueil se fera dans le hall d’entrée avec une performance dansée. Les artistes entraineront ensuite le public dans un parcours du regard et des formes à travers différents espaces en dialoguant par le geste avec les œuvres.