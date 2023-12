Bastia : Une ligne de nuit gratuite pour le réveillon

À l'approche de la Saint-Sylvestre, la Communauté d’Agglomération de Bastia annonce une bonne nouvelle pour les fêtards de la région. La ligne de nuit (N) du réseau de bus ViaBastia, desservant les quartiers de Toga, l'Hôpital, et Montesoru, sera en service gratuitement jusqu'à 3h00 du matin le 31 décembre 2023.

Cette initiative vise à offrir une solution de transport sûre et accessible pour les célébrations du Nouvel An. Pour connaître tous les détails, y compris les horaires, rendez-vous sur le site bastia-agglomeration.corsica ou contactez directement la Société des Autobus Bastiais (SAB) au 04 95 31 06 65.