Ce mercredi 5 novembre, l’association Émaho organise une journée d’immersion dédiée aux métiers du numérique, avec un focus sur la Cybersécurité, dans les bureaux de La Poste à Lupinu.
Cette journée (gratuite, mais inscription obligatoire
) s’adresse aux entrepreneurs, aux personnes en reconversion, aux demandeurs d’emploi, étudiants, tout public curieux du numérique à partir de 15 ans… Au programme : Ateliers pratiques, exercices, cas concrets et échanges animés par un professionnel du secteur pour découvrir les métiers, applications, débouchés et opportunités d’un domaine en plein essor.