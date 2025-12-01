CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Assassinat d'Antoine Sollacaro : le cas du cerveau présumé renvoyé dès l'ouverture du procès 03/11/2025 Mois sans tabac : un accompagnement de proximité pour les fumeurs bastiais 03/11/2025 Ils ont fait Bonifacio, de près ou de loin : François Canonici leur rend hommage dans un dictionnaire 03/11/2025
Les brèves

Bastia : Une Journée d’immersion et découvertes des métiers du numérique.  03/11/2025

Ce mercredi 5 novembre, l’association Émaho organise une journée d’immersion dédiée aux métiers du numérique, avec un focus sur la Cybersécurité, dans les bureaux de La Poste à Lupinu. 
Cette journée (gratuite, mais inscription obligatoire  ) s’adresse aux entrepreneurs, aux personnes en reconversion, aux demandeurs d’emploi, étudiants, tout public curieux du numérique à partir de 15 ans… Au programme : Ateliers pratiques, exercices, cas concrets et échanges animés par un professionnel du secteur pour découvrir les métiers, applications, débouchés et opportunités d’un domaine en plein essor.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos