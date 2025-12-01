Bastia : Soirée du Rézo corse à L’Alb’Oru

En partenariat avec la Ville de Bastia, le Rézo corse organise ce samedi 15 novembre à 20h30 au centre culturel à l'Alb'Oru à Bastia une soirée musicale avec l'artiste Île-Roussien Odeb (Rap), de la folk/soul avec Perle Solvès, tout droit venue de Pietrosella, et de la pop de l'artiste bastiais Guillaume Le Van. Ces concerts, en entrée libre, seront précédés d'une rencontre avec l'équipe du Rézo dès 18h30 à la cafétéria de l'Alb'Oru.

L'occasion pour tous les auteurs de venir avec leur projet.