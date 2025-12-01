CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Ajaccio : barrages filtrants des marins STC et SAMM ce vendredi matin 14/11/2025 Bastia : le conseil municipal prend de nouvelles mesures pour freiner les meublés de tourisme 13/11/2025 À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir 13/11/2025
Les brèves

Bastia : Soirée du Rézo corse à L’Alb’Oru  14/11/2025

En partenariat avec la Ville de Bastia, le Rézo corse organise ce samedi 15 novembre  à 20h30 au centre culturel à l'Alb'Oru à Bastia une soirée musicale avec l'artiste Île-Roussien Odeb (Rap), de la folk/soul avec Perle Solvès, tout droit venue de Pietrosella, et de la pop de l'artiste bastiais Guillaume Le Van. Ces concerts, en entrée libre, seront précédés d'une rencontre avec l'équipe du Rézo dès 18h30 à la cafétéria de l'Alb'Oru.
L'occasion pour tous les auteurs de venir avec leur projet.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos