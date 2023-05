Bastia : « Seul sur Mars, science ou fiction ? », une conférence de Jean-Noël Sarrail pour en parler

A Casa di e Scenze poursuit son cycle de conférences autour de la conquête spatiale. Elle

recevra le samedi 6 mai 2023 à 14h à A Casa di e Scenze, Monsieur Jean-Noël Sarrail,

formateur en astronomie pour la Maison de la Science à Toulouse et Professeur à l’Université de

Toulouse II.

Cette conférence mettra à l’honneur le cinéma et la science. Le public pourra découvrir

le film « Seul Sur Mars » de Ridley Scott comme il ne l'a jamais vu et essaiera, entre autres,

de démêler le vrai du faux avec l'aide du conférencier.

En effet, quand le cinéma part à la conquête du monde spatiale, il nous offre des effets

spéciaux à couper le souffle, des personnages charismatiques et d’incroyables retournements

de situation. Qu’en est-il d’un point de vue scientifique ? Nous rendrons-nous un jour sur Mars

et comment? Le film “Seul sur Mars” de Ridley Scott nous donne-t-il une image réaliste de cette

aventure? Vivrons-nous cet événement avant la fin du XXIème siècle ? En s'appuyant sur le film,

le public listera l'ensemble des obstacles à surmonter pour mener à bien une telle entreprise.



Qui est Jean-Noël Sarrail ?

Jean-Noël Sarrail est passionné par l’astronomie et la transmission du savoir. Il a été

pendant 8 ans enseignant chargé de mission à la Cité de l’Espace de Toulouse. Il est le président

de l’observatoire astronomique de Sabarat, dans l’Ariège. Formateur en musique à l’Université

Toulouse 2 et en astronomie à la Maison pour la Science, il est notamment l’auteur de l’ouvrage

pédagogique «50 activités pour découvrir l’astronomie » préfacé par Hubert Reeves. Il

intervient régulièrement sur les Universités d'été du CNES.



Conférence tout public et gratuite - Réservation au 04 95 55 96 71/73