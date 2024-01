Bastia : Séance ciné-club au Studio avec "Miracle en Alabama" d'Arthur Penn

« Miracle en Alabama » d'Arthur Penn est projeté ce mardi 16 janvier à 18h30 au Studio cinéma de Bastia dans le cadre des séances ciné-club. Jean-Charles Dionisi et son équipe ont choisi cette œuvre à la fois atypique et émouvante, récompensée de deux Oscars en 1963 pour les actrices Anne Bancroft et Patty Duke. Le film raconte un affrontement entre deux femmes fortes, l'enfant handicapé et l'éducatrice, sans tomber dans la niaiserie ou le sentimentalisme facile.

Les thèmes des apprentissages, des prérequis, de l'éducation et de l'insertion des enfants handicapés et plus globalement des personnes porteurs de handicaps sont des sujets toujours actuels. Ils pourront être débattus à l'issue de la séance. "Miracle en Alabama", c'est demain mardi 16 janvier au cinéma Le Studio à 18 h 30.