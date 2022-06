Bastia : Rencontre littéraire autour du poète Gabriele D’annunzio

L'association ADCI, société des Amis de Dante et de la Culture Italienne, organise ce mercredi 8 juin à 18h, à l’auditorium du Musée de Bastia, une rencontre autour du poète Gabriele D'Annunzio, sur le thème du sensualisme panthéiste dans « La Pioggia nel pineto »

Ecrivain italien, Gabriele D'Annunzio ou d'Annunzio (1863 – 1938), Prince de Montenevoso, a publié son premier recueil poétique « Primo Vere » en 1879 à l’âge de 16 ans. En 1881, étudiant à l'université La Sapienza, à Rome, il fréquente différents cercles littéraires, dont celui de la revue Cronaca Bizantina. Il commence alors à écrire des articles de critique littéraire pour la presse locale. En 1882, il publie « Canto Nuovo » et « Terra Vergine » puis « L'Intermezzo di Rime » (1883), « Il Libro delle Vergini » ( 1884) et des nouvelles qui seront ensuite regroupées sous le titre « San Pantaleone » (1886).En 1889 il publie son premier roman, « Il Piacere » (traduit en français sous le titre de « L'enfant de volupté »). En 1891 « L'Innocente » (traduit en français sous le titre « L'Intrus », puis « L'Innocent ») et en 1892 « Giovanni Episcopo ».Il écrira aussi des pièces : « La Città morta » (La Ville morte, 1898) et « Francesca da Rimini » (1901). La Première Guerre mondiale renforcera ses idées nationalistes et irrédentistes, et fera ouvertement campagne pour que l'Italie devienne une puissance européenne de premier plan. En 1924, il est créé « prince de Montenevoso » et est nommé président de l'Académie royale italienne en 1937.La rencontre littéraire de ce mercredi 8 juin sera suivie d'un apéritif régional abbruzzais.