Le Cardinal François Bustillo ayant installé l'abbé Sébastien Dufour comme chapelain de la Scala Santa de Monserrato, une première messe solennelle sera célébrée le dimanche 7 septembre à 10h30, et sera chantée par la Confrérie Saint-Joseph de Bastia.
La chapelle de Monserrato est désormais le lieu de culte catholique bastiais dédié à la célébration de la messe selon le rite romain traditionnel en latin.
Horaires des offices ordinaires chaque semaine
Jeudi : Adoration du Saint-Sacrement à 17h ; Messe basse à 18h.
Vendredi : Confessions et exercice spirituel de la Scala Santa à 17h ; Messe basse à 18h.
Samedi : Confessions à 08h30 ; Messe basse à 09h ; Chapelet médité à 09h45.
Dimanche : Confessions à 09h30 ; Chapelet à 10h ; Messe chantée à 10h30.