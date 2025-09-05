CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
8 septembre : entre foi et traditions, la Corse fête la Vierge Marie 05/09/2025 Championnat du monde de natation artistique : la bastiaise Jeanne Rougerie en bronze  05/09/2025 François-Xavier Ceccoli n’accordera pas sa confiance à François Bayrou 04/09/2025 De Cuttoli-Corticchiato aux quartiers d'Ajaccio, l'association « A Nuciola » partage son amour du cinéma 04/09/2025
Les brèves

Bastia : Messe solennelle d'installation à la Scala Santa  05/09/2025

Le Cardinal François Bustillo ayant installé l'abbé Sébastien Dufour comme chapelain de la Scala Santa de Monserrato, une première messe solennelle sera célébrée le dimanche 7 septembre à 10h30, et sera chantée par la Confrérie Saint-Joseph de Bastia.
La chapelle de Monserrato est désormais le lieu de culte catholique bastiais dédié à la célébration de la messe selon le rite romain traditionnel en latin.
 
Horaires des offices ordinaires chaque semaine
Jeudi : Adoration du Saint-Sacrement à 17h ; Messe basse à 18h.
Vendredi : Confessions et exercice spirituel de la Scala Santa à 17h ; Messe basse à 18h.
Samedi : Confessions à 08h30 ; Messe basse à 09h ; Chapelet médité à 09h45.
Dimanche : Confessions à 09h30 ; Chapelet à 10h ; Messe chantée à 10h30.
 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos