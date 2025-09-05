La chapelle de Monserrato est désormais le lieu de culte catholique bastiais dédié à la célébration de la messe selon le rite romain traditionnel en latin.

Horaires des offices ordinaires chaque semaine

Jeudi : Adoration du Saint-Sacrement à 17h ; Messe basse à 18h.

Vendredi : Confessions et exercice spirituel de la Scala Santa à 17h ; Messe basse à 18h.

Samedi : Confessions à 08h30 ; Messe basse à 09h ; Chapelet médité à 09h45.

Dimanche : Confessions à 09h30 ; Chapelet à 10h ; Messe chantée à 10h30.