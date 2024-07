Bastia : « Mémoires vivantes » quartier St Antoine

Dans le cadre du Contrat de Ville de l'Agglomération de Bastia, l’association Emaho organise, en partenariat avec l'association Leia, « Mémoires Vivantes» dans le quartier de Saint Antoine de Bastia, les 8, 9 et 10 juillet.





« Mémoires Vivantes, ce sont des récits photographiques sur fond de témoignages sonores, c’est donner la parole au public sénior, enregistrer récits et anecdotes, souvenirs et histoires, mettre en lumière la mémoire d’un quartier et la perception de son évolution par des jeunes du quartier ou non » explique Elodie Poignet, chargée de production en Haute-Corse pour Emaho.



Durant 2 jours et 1/2 , 4 à 6 jeunes de 12 à 20 ans, accompagnés par un intervenant photo et un intervenant pour la prise de son, vont créer de véritables récits photographiques et sonores, dans leur quartier de Saint Antoine. « Des habitants de Saint Antoine, Personnes Mémoires, sénior ou non mais habitant le quartier depuis longtemps participeront aussi afin de transmettre leurs souvenirs aux plus jeunes » ajoute Elodie Poignet. Une restitution de ce travail de mémoire aura lieu en septembre au local associatif de la CAB, présentant le film des jeunes aux habitants du quartier et les portraits des habitants accompagnés d'une carte postale sonore.



Cette action entre dans le cadre des activités de EMAHO et plusieurs réalisations ont déjà été faites dans différents quartiers des villes insulaires. « Ce projet a pour objectif de valoriser et de faire vivre la mémoire d’un quartier par la transmission de souvenirs et d'expériences entre les anciens et les jeunes. Cette démarche permet ainsi de garder une trace d’une époque révolue et de raconter une histoire nouvelle du quartier, à travers les interviews et les prises de vues d'habitants séniors, en faisant appel à leurs souvenirs et leurs anecdotes ».



Le programme

Lundi 8 et mardi 9 juillet

9h/16h

Apprentissage des bases du son et de l’image

Rencontres avec les habitants

Prise de sons et d’images dans le quartier

Mercredi 10 juillet

Initiation au montage du film et du son