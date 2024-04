Le premier "Spuntinu Citatinu" aura lieu le 23 avril à Toga, offrant aux Bastiais une tribune pour exprimer leurs idées, avis, et envies pour l'amélioration de leur quartier. Cet évènement permettra également aux élus et aux services municipaux de présenter les actions réalisées, les projets à venir, tout en recueillant les suggestions des habitants.Au programme de cette rencontre conviviale : discussions avec les élus, partage des doléances, découverte des services publics locaux et des associations de quartier. Le rendez-vous est fixé à 16h30 en face du stade historique de Toga, suivi de rencontres similaires dans les autres quartiers de Bastia à intervalles réguliers.Depuis 2014, la Ville de Bastia et son service de Participation Citoyenne s'engagent à donner la parole aux citoyens à travers divers dispositifs tels que le Budget Participatif, les consultations citoyennes et le service "Signaler un problème dans ma rue". Pour plus d'informations, consultez le lien : Site de la Participation Citoyenne de Bastia