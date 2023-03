Bastia : Les 24 heures du Seigneur à ND de Lourdes

Du vendredi 10 mars 17h au samedi 11 mars 19h se déroulera en l’Eglise ND de Lourdes à Bastia les « 24 heures pour le Seigneur ».



A l’invitation du Pape François, ces « 24h du Seigneur » consistent en une manifestation religieuse avec possibilité durant 24h de vivre le Sacrement de la Réconciliation de manière permanente. Depuis 2014, le Pape François propose aux catholiques de prendre 24h pour se rapprocher du Seigneur, les vendredi et samedi précédant le quatrième dimanche de Carême. Ces « 24h du Seigneur » demande à chaque diocèse de laisser au moins une église ouverte durant 24h avec la possibilité de l’adoration et de la confession. Comme chaque année, ce sera le cas à Bastia, à l’initiative du Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes. Y participeront également d’autres paroisses de la ville. « Venez et invitez » prêche le Père Nicoli.



Programme

Vendredi 10 mars

Ouverture des 24h pour le Seigneur

17h : Chemin de croix dans l’église

18h : Messe avec exposition du St Sacrement.

19h : Office des vêpres

22h : Office des Complies – Clôture du temps de l’Adoration.



Samedi 11 mars

7h : Laudes animées par le secteur ND des Victoires/St Pierre de Bastia Montesoro).

9h : Heure Sainte animée par la Pastorale de la Santé

10h : Office des lectures

12h : Office du milieu du jour suivi de l’Angélus

14h : Heure Sainte animée par la paroisse St Paul de Toga.

15h : Heure Sainte animée par les équipes du Rosaire.

16h : Temps de prière pour les vocations.

17h : Chapelet/Bénédiction du St Sacrement.

18h : Messe anticipée du dimanche.