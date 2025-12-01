Bastia : Le retour des « cafés philo ».

Bonne nouvelle pour les amateurs de philosophie, reprise des « cafés-philo » ce mardi 18 novembre à Bastia.

Le réseau des Médiathèques de la Ville de Bastia organise une 1ère manifestation ce mardi 18 novembre à 18h30 à la médiathèque du centre-ville en guise de préparation à la 4e Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale qui se déroulera fin juin. Thème ce 1er café-philo : « La grandeur d’une civilisation dépend-elle de la richesse de son vocabulaire ? ». Le café-philo de Bastia est ouvert à tout-public sans aucune distinction, « là où seuls la pensée, le Silence et son Sacré, la Parole et la volonté de construire priment sur tout le reste » souligne Christophe di Caro grand animateur de ces rencontres.

Entrée libre - Durée 90 minutes - ouvert à toutes et à tous - aucun niveau exigé - prise de Parole non obligatoire

