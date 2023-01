Bastia : Le conseil municipal des enfants organise sa première usine à projets

Mercredi 18 janvier, de 9h à 16h, au Centre Culturel Alb’Oru, la Ville de Bastia et son Conseil Municipal des Enfants organisent une journée « Usine à projets » en partenariat avec Bastia-Corsica 2028.



Le pôle Jeunesse et Loisirs de la Ville de Bastia met en place tous les ans le CME, Conseil Municipal des Enfants. Depuis 2018, des conseillers municipaux sont élus dans chaque école de la Ville et travaillent sur des projets tout au long de l’année. Ces projet sont étudiés et approfondis lors de multiples commissions puis soumis au vote de ces mêmes conseillers lors de sessions du Conseil Municipal des Enfants. Ils sont ensuite transmis aux services de la Ville pour réalisation.



Cette année, dans une démarche s’inscrivant dans la candidature Bastia- Corsica 2028, la Ville de Bastia, à travers l’élue aux politiques éducatives et à la jeunesse, Ivana Polisini, ainsi que le pôle Jeunesse et Loisirs ont décidé d’orienter les projets sur la thématique culturelle. Ainsi les 36 élèves de CM1 et de CM2, membres du Conseil Municipal des Enfants participeront ce mercredi 18 janvier au Centre Culturel Alb’Oru à une grande journée de brainstorming intitulée « L’Usine à projets du CME x Bastia Corsica 2028 ». Cette journée permettra à nos jeunes conseillers municipaux de réfléchir collectivement à la question « Qu’est ce la culture ?» et de faire émerger différentes pistes de projets réalisables et concrets autour de la culture et de la candidature, lesquelles seront ensuite soumises au vote de l’instance principale, le CME.





Pour les accompagner dans cette démarche, la Ville de Bastia a fait appel à des experts dans le domaine de la réflexion collective : l’association «EMAHO » et la « Compagnie Générale des Autres ».





Le concept de l’Usine à Projets est de transmettre dès le plus jeune âge l’esprit de coopération nécessaire à toute entreprise d’intérêt général. Animée par l’équipe de la Compagnie Générale des Autres, cette journée permettra la collecte d’idées créatives et d’initiatives émanant des enfants, au bénéfice de tous. Elle permettra également aux jeunes conseillers de développer leurs compétences, de faire évoluer leur état d’esprit et leurs savoir- faire en termes de vie démocratique via la définition de projets communs qui seront présentés et soumis au vote. L’un de ces projets sera ensuite inscrit au programme de la Ville.