Bastia : La nouvelle édition d’I Capi Bianchi c'est ce jeudi

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bastia – CCAS – organise sa journée dédiée aux séniors. La nouvelle édition d’I Capi Bianchi se déroulera le jeudi 12 octobre à partir de 14h, à la salle polyvalente de Lupinu.



En favorisant la rencontre et l’information, le salon des séniors participe à redonner des repères culturels et sociaux à nos anciens tout en proposant des solutions face à la perte d’autonomie. Des stands sur les thématiques du social, du culturel, de la vie associative, de l’hébergement, du bien-être seront proposés ainsi qu’une animation musicale et un goûter pour tous les participants. L’entrée est gratuite et libre.