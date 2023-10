Bastia : La municipalité lance un appel à projets pour la gestion d'un local non commercial Bd Gaudin

La Ville de Basta lance un appel à projets visant à gérer et exploiter un local de 45m2,

entièrement rénové et situé dans le quartier du Centre Ancien. Cette initiative s’inscrit dans le cadre

de l’Action Cœur de Ville et des efforts entrepris pour redynamiser le Centre Ancien et lutter contre

les locaux vacants.



Bastia a récemment accueilli plusieurs start-uppers qui ont choisi d’établir leurs activités non

commerciales, comme l’architecture ou les arts graphiques, dans le Centre Ancien. Ce mouvement a

créé un vivier dynamique de jeunes professionnels dotés de nombreuses compétences et apportant

une nouvelle image au quartier, qui prend aujourd’hui le cap de l’innovation.

Le local, situé boulevard Gaudin, a été récemment rénové par la Mairie de Bastia après plus de 10

ans d’inoccupation.

Suite à une étude approfondie de l’offre commerciale, artisanale, de services dans le périmètre,

la Ville a défini des fonctions pour ce local et lance aujourd’hui un appel à projets afin d’identifier les

personnes intéressées.

Le local est prêt à accueillir une activité non commerciale, ayant trait notamment au numérique,

à la seconde main, à la création, au domaine culturel, à la santé ou encore, de manière plus générale

aux services pour participer à un développement économique innovant, mixte et durable.

Les détails de l’appel à projets sont consultables sur le site de la Ville en cliquant ici. La date limite

de soumission des propositions est fixée au 30 novembre 2023 à midi.