Bastia : « La folie et après ? »

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2023, le Clubhouse Bastia, en partenariat avec l’ARS de Corse, l’IREPS de Corse et le Cinéma le Régent, propose ce jeudi 19 octobre à 14h30 au cinéma Le Régent la projection du documentaire de 52 minutes de Sylvie Perrin : « La Folie et après ? » (2022).





Dépression, troubles anxieux, schizophrénie, bipolarité, burn-out... une personne sur cinq sera confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie. Aujourd'hui en France ce sont 2 millions de personnes qui sont touchées. A Lyon, un lieu d'accueil de jour non médicalisé a ouvert : le Clubhouse. Sa mission : déstigmatiser le handicap psychique au sein du monde du travail et accompagner ses membres dans une réinsertion coûte que coûte dans la vie professionnelle. Dans ce documentaire nous suivons Julie, Stéphanie, Rémi et Patricia qui nous révèlent le chemin de leur reconstruction.

Cette projection sera suivie d’un débat sur le thème du rétablissement.