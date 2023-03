Bastia : « L’homme sur Mars… En passant par la lune ! »

Après Thomas Pesquet et Géraldine Naja de l’ESA, A Casa di e Scenze poursuit son cycle de conférences exceptionnelles autour de la conquête spatiale. Elle recevra ainsi Francis Rocard au centre culturel Alb’Oru* pour une conférence intitulée : « L’homme sur Mars… En passant par la lune ! ».Francis Rocard est astrophysicien spécialisé en planétologie. « Il a travaillé sur la réalisation des missions d’exploration française à l’instar de Mars Express ou du rover Curiosity » nous apprend Bertrand Thibault, le directeur de la Maison des sciences. « Il a également contribué aux recherches de l’Agence Spatiale Européenne et de la NASA sur l’étude de système de Saturne et de son satellite Titan ou encore sur les lunes glacées de Jupiter. En 2022 il a obtenu le Grand Prix de l’Association Aéronautique et Astronautique de France »Le scientifique est aussi l’auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages : « Dernières nouvelles de Mars : La mission du siècle », « Mars, Une exploration photographique », « Quelle est la véritable histoire du Système solaire ? ».Pour mémoire depuis septembre 2022 et jusqu’au 23 juin 2023, A Casa di e Scenze a installé « Explore Mars », une superbe exposition immersive et interactive, avec maquettes grandeur nature, pour explorer la planète rouge. « Cette exposition a été conçue, fabriquée et est exploitée par la Cité de l’espace qui amène les visiteurs, quel que soit leur âge et leur niveau de connaissance, à une véritable exploration martienne » explique Serena Mattei, Médiatrice A Casa di e Scenze. « Au fil d’un parcours immersif et interactif, le visiteur découvre les particularités de Mars et rencontre les rovers qui explorent actuellement la planète rouge pour chercher des traces de vie ».Le projet d’envoyer des hommes sur Mars est surtout porté par les Etats-Unis qui en ont fait LA priorité sur le long terme en matière d’exploration. Pourtant, c’est vers la Lune que les regards se tournent : pas moins d’une trentaine de missions lunaires sont en cours d’élaboration dans le monde entier. « La mission Artemis I a enfin débuté, elle sera précédée par Artemis II qui enverra un équipage en orbite lunaire pour 2024 et Artemis III qui prévoit un atterrissage sur la Lune en 2025 » souligne encore B. Thibault. « Francis Rocard nous fera l’honneur d’expliquer les raisons de ce passage par la Lune, étape stratégique de la NASA. Il abordera également la préparation de l’homme sur Mars ainsi que les incroyables difficultés rencontrées dans cette conquête martienne ».Décollage pour l‘aventure martienne : samedi 18 mars à 15 h précise !*Tarif 2€ : réservation conseillée au 04 95 55 96 71 ou casadiescenze@bastia.corsica