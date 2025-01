Joris Giovannetti, la jeunesse corse au cœur d’un premier roman prometteur

Jeune professeur de philosophie, Joris Giovannetti signe avec Ceux que la nuit choisit (Denoël) un premier roman remarqué. Entre quête d’absolu et désarroi face à une société oppressante, il brosse le portrait d’une jeunesse corse en tension, mêlant réflexions philosophiques et intrigue de roman noir.



Joris Giovannetti sera à la librairie Alma le samedi 25 janvier à 17h30 pour une rencontre et une séance de dédicaces.