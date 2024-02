Bastia : Ghjuvan Ghjiaseppiu Franchi présente son dernier livre à la librairie Alma ce samedi 10 février

Ghjuvan Ghjiaseppiu Franchi, auteur, enseignant et ancien directeur de la revue Rigiru, vient de publier un nouvel essai intitulé "Mythologies d'une langue" aux éditions Albiana. Au-delà d'un simple recensement des expressions et des particularismes de la langue corse, l'auteur explore différentes approches sociologiques, historiques et anthropologiques pour révéler les éléments de vie rurale disparue et de culture antique qu'elle renferme.

Ce nouvel ouvrage souligne que la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi le reflet de l'inconscient collectif, une manière de penser et de voir le monde.

Ghjuvan Ghjiaseppiu Franchi présentera son livre à la librairie ce samedi 10 février à 17h30.